La Lazio non era in campo stamattina a Formello per il consueto allenamento. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha destato preoccupazione nell’ambiente per la sua assenza. Tutti hanno pensato ad un malore, forse dovuto al caldo, dati anche i precedenti quando lo stesso aveva allenato la Juventus. Tuttavia, nel corso della giornata, per fortuna, sono giunte buone notizie sulle condizioni del tecnico ex Napoli. Scongiurata l’ipotesi del malore e di un ricovero dovuto a questo. Lazio, interrotto l’allenamento mattutino. Niente allenamento mattutino per Maurizio Sarri. C’è stata un po’ di preoccupazione nell’ambiente Lazio, poi il chiarimento del club che ha spiegato la natura dell’assenza a Formello del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Lazio, preoccupazione per Sarri rientrata