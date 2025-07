Energie rinnovabili a Savignano Irpino incontro sul ruolo dei cittadini nella transizione energetica

Ieri, presso l'Auditorium Comunale di Savignano Irpino, si è tenuto il convegno "Savignano Irpino verso l'Energia Pulita - Il ruolo dei cittadini nella transizione energetica". L'evento ha messo in evidenza il ruolo pionieristico del piccolo comune irpino nel panorama delle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: irpino - savignano - ruolo - energie

Yoga tra i profumi di lavanda: benessere e natura a Savignano Irpino - Un’esperienza di connessione profonda con sé stessi e con la natura è in programma per il 22 giugno presso la suggestiva Tenuta Volpe con lo Yoga tra la Lavanda, guidato dall’insegnante Albina Biancospino.

Incendio in una cabina elettrica a Savignano Irpino: l'allarme e l'intervento delle forze dell’ordine - Savignano Irpino – Un incendio è divampato poco fa all’interno di una cabina elettrica a Savignano Irpino, in provincia di Avellino.

Fiamme nella sottostazione elettrica RFI di Savignano Irpino: nessun ferito - Savignano Irpino – Paura nella tarda mattinata del 21 giugno 2025 per un incendio sviluppatosi all’interno della sottostazione elettrica SSE Savignano Greci RFI, situata in via Nazionale delle Puglie, presso lo Scalo ferroviario.

Savignano Irpino: modello di comunitĂ energetica in provincia di Avellino.

Savignano Irpino, impianto per il compost: Regione rallenta l'iter - Anche la Regione Campania pone degli ostacoli alla realizzazione di un «impianto di trattamento aerobico per il recupero e la valorizzazione del rifiuto a matrice organica di provenienza urbana ... Da ilmattino.it

Incendio a Savignano Irpino: paura in via Cristoforo Colombo - MSN - Poco fa, a Savignano Irpino (AV), i militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno di un terreno di ... Scrive msn.com