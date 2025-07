Europei femminili l’Italia sogna una semifinale che manca da quasi 30 anni | sulla strada delle Azzurre c’è ancora la Norvegia

Una semifinale che manca da quasi 30 anni. 28 per la precisione, dal 1997. L’Italia calcistica scenderà in campo questa sera, alle 21, nei quarti di finale degli Europei per provare a riscrivere un pezzetto di storia. Parliamo ovviamente della selezione femminile, che dopo aver superato la fase a gironi, adesso vuole sognare in grande. Alcune avversarie sono chiaramente più attrezzate – e abbiamo visto già quanto sia forte per esempio la Spagna (vittoria 3-1 contro l’Italia nella fase a gironi) – ma le semifinali sono un obiettivo alla portata. Di fronte ci sarà la Norvegia, che si è qualificata da prima nel girone A, battendo la Svizzera, la Finlandia e l’Islanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Europei femminili, l’Italia sogna una semifinale che manca da quasi 30 anni: sulla strada delle Azzurre c’è (ancora) la Norvegia

In questa notizia si parla di: europei - italia - semifinale - manca

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile.

Pallamano: i convocati dell’Italia per le sfide contro Spagna e Serbia per gli Europei 2026 - In vista delle sfide decisive per la qualificazione agli Europei 2026 di pallamano, la nazionale italiana del DT Bob Hanning ha iniziato il suo raduno a Fasano (Brindisi) per preparare i duelli contro Spagna – in casa – e Serbia, ultima prova del Gruppo 4 che si terrà in trasferta.

Vela: una buona Italia comincia con il piede giusto gli Europei 470 misto - Cominciano con una bella prestazione in chiave Italia i Campionati Europei 2025 di vela, classe 470 misto, in scena questa settimana in Croazia, precisamente nelle acque di Spalato.

L'Italia è ai quarti di finale degli Europei che si stanno giocando in Svizzera. Non succedeva da dodici anni e stasera le azzurre incontreranno la Norvegia per provare l'impresa storica di arrivare alla semifinale che manca dal 1997. Vai su X

Se non è una rivoluzione nei cieli italiani poco ci manca. All’imbarco dei voli nazionali e verso i Paesi dell’area Schengen non è più necessario esibire... - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Norvegia, è il momento di scrivere la storia: la semifinale manca da 30 anni; Italia-Norvegia quarti di finale Europei 2025: a Ginevra un sogno lungo 28 anni; Europei calcio femminile 2025, oggi Italia-Norvegia: dove vederla, pronostico e formazioni.

Italia-Norvegia, è il momento di scrivere la storia: la semifinale manca da 30 anni - L'Italia femminile, infatti, stasera punta a una semifinale europea che manca da 30 anni dopo aver superato il girone ostico con Spagna, Be ... Come scrive msn.com

Europei donne: i quarti in diretta su RaiUno (21), da 28 anni non andiamo in semifinale. Azzurre, esame di storia contro la Norvegia - In palio, stasera a Ginevra (ore 21, diretta RaiUno) c’è l’approdo alla semifinale degli Europei, un traguardo che l ... Riporta msn.com