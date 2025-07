Stranger things 5 | teaser trailer dell’ultima stagione svela sorprese

anticipazioni e date di uscita della quinta stagione di Stranger Things. La nuova stagione della celebre serie Netflix si prepara a conquistare il pubblico con un finale attesissimo. Sono stati rilasciati i primi dettagli e il teaser trailer, annunciando una distribuzione suddivisa in tre parti, che manterrà alta l’attenzione degli appassionati fino all’inizio del 2026. quando arriveranno le nuove puntate. Stranger Things 5 sarà disponibile su Netflix in tre momenti distinti: il Volume 1, contenente i primi quattro episodi, verrà reso accessibile il 26 novembre alle ore 02:00 (ora italiana). Il Volume 2, con gli episodi dal quinto al settimo, sarà pubblicato il 26 dicembre alle ore 02:00. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger things 5: teaser trailer dell’ultima stagione svela sorprese

In questa notizia si parla di: stranger - things - stagione - teaser

Stranger Things: Dacre Montgomery debutta alla regia con The Engagement Party - L'attore di Stranger Things ed Elvis sarà protagonista e regista del suo primo lungometraggio, presentato al mercato di Cannes.

Quella per Stranger Things 5 sta diventando un'attesa insostenibile - Prima che Stranger Things 5 giocasse a nascondino con la nostra pazienza, pensavamo che, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade, per quanto House of the Dragon si sia rivelata un tonico redentore), questo show horror fosse uno dei pochi capaci di staccare la spina al momento giusto.

Stranger Things, David Harbour: "Credevo che Hopper sarebbe morto nella prima stagione" - L'interprete dello sceriffo Hopper era certo che il suo personaggio avrebbe avuto vita breve, scomparendo nel corso della prima stagione.

Stranger Things 5, oggi online il primo teaser dell’ultima stagione della serie Netflix; Teaser Stranger Things 5, il video dell'ultima stagione della serie Netflix e il riassunto delle precedenti; Stranger Things 5, uscito il teaser della quinta stagione: la trama e quando uscirà .

Stranger Things 5, uscito il teaser della quinta stagione: la trama e quando uscirà - Esce oggi il teaser trailer della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la celebre serie televisiva statunitense ideata dai Duffer Brothers e distribuita sul ... Riporta ilmessaggero.it

«Stranger Things 5»: finalmente il trailer dell’ultima stagione - È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il capitolo finale di Stranger Things, che sarà diviso in tre parti di Redazione A nove anni dalla prima messa in onda, la serie ambientata nella ci ... Come scrive msn.com