Gaeta intrappolata nella sabbia | salvata dal bagnino

Gaeta, 16 luglio 2025 – Tragedia sfiorata sul litorale pontino, a Gaeta, dove una turista è rimasta intrappolata in una buca nella sabbia mentre stava facendo un bagno in mare a circa 40 metri dalla riva. È accaduto la mattina di lunedì scorso, poco prima delle 13, come riportano diversi organi di informazione, all'altezza di uno degli stabilimenti dei 300 gradini. Ed è di pochi giorni fa la morte di un 17enne sulla spiaggia di Montalto di Castro Marina, sul litorale Viterbese, soffocato dalla sabbia mentre scavava un tunnel nella spiaggia. Disavventura diversa e a lieto fine quella della donna romana di 50 anni che a Gaeta è andata a largo nonostante la bandiera gialla e quella rossa rispettivamente per il vento forte e il mare mosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaeta, intrappolata nella sabbia: salvata dal bagnino

