giorgia meloni riceve i volontari che hanno salvato il piccolo allen

Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi Dario, Edoardo e Matteo, i tre volontari della protezione civile che hanno trovato e salvato il piccolo Allen, il bimbo che era scomparso a Ventimiglia. "Dietro ogni intervento di salvataggio, dietro ogni storia a lieto fine, ci sono persone come loro: uomini e donne che, con competenza, passione e umanità , dedicano il proprio tempo e il proprio impegno a chi si trova in difficoltà ", ha detto il premier. Il racconto dei tre volontari: "All'inizio quando il bimbo non si muoveva abbiamo temuto il peggio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

