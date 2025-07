Uccise Martina Scialdone pena ridotta in Appello per l' ex fidanzato

Articolo in aggiornamento Pena ridotta a 24 anni e 8 mesi di reclusione per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere che uccise con un colpo di pistola l'ex fidanzata Martina Scialdone, noto avvocato, il 13 gennaio del 2023 all'esterno di un ristorante romano nella zona dell'Appio Latino. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise d'Appelo di Roma che hanno escluso l'aggravante della premeditazione. In primo grado l'imputato era stato condannato all'ergastolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Uccise Martina Scialdone, pena ridotta in Appello per l'ex fidanzato

