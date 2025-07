Destiny 2 | I Confini del Destino debutta con il picco di giocatori su Steam più basso della storia della serie

Nonostante una storia sorprendentemente apprezzata e un lancio senza problemi tecnici, Destiny 2: I Confini del Destino ha fatto registrare il peggior esordio di sempre su Steam per un’espansione della serie. Secondo i dati di SteamDB, il picco massimo di giocatori simultanei nel giorno del lancio è stato di 99.193, un dato mai così basso da quando il gioco è approdato su Steam nel 2019. Basti pensare che Lightfall e The Final Shape avevano superato i 300.000 utenti, mentre persino le espansioni meno performanti come Beyond Light avevano sfiorato quota 242.000. Questo crollo di partecipazione è indicativo di un momento delicato per Bungie e per il futuro di Destiny 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it

