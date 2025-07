Se vi vengono i brividi mentre ascoltate la musica allora siete speciale | il vostro cervello ha più fibre neurali che collegano il suono all’emozione

V i è mai venuta la pelle d’oca ascoltando una canzone? Se sì, allora avete un superpotere. E no, non stiamo parlando di magia. Se è successo mentre eravate in macchina o mentre guardavate fuori dal finestrino con le cuffiette, sappiate che non siete soli. Quella sensazione di brivido che percorre la schiena ha un nome ed è un segnale potente: significa che il tuo cervello ha una connessione speciale con le emozioni. Si chiama fenomeno del frisson – parola francese che significa proprio “ brivido ” – e si manifesta come una reazione fisica a un’esperienza emotiva intensa, spesso scatenata dalla musica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

