Smantellata rete di ‘ndrangheta con 13 società tra Lecco Bergamo e Milano | false fatture e cooperative fantasma

Bergamo – La Guardia di Finanza ha messo a segno un colpo decisivo contro un’ organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetista che operava tra le province di Lecco, Bergamo e Milano. L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato al sequestro di beni per circa 3 milioni di euro e alla notifica di 32 indagati per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari. I finanzieri della Compagnia di Cernusco Lombardone hanno eseguito oltre 30 perquisizioni, smantellando un sofisticato sistema di frode fiscale che ruotava attorno a due gruppi criminali distinti ma collegati. Il primo gruppo aveva creato una rete di società di comodo nel settore pubblicitario, specializzate nell’emissione di fatture per operazioni “oggettivamente inesistenti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smantellata rete di ‘ndrangheta con 13 società tra Lecco, Bergamo e Milano: false fatture e cooperative fantasma

