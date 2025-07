Una vicenda tragica ha sconvolto il mondo del paranormalismo, coinvolgendo un noto investigatore e la leggendaria bambola infestata Annabelle. Questo articolo analizza i dettagli della morte di Dan Rivera, il suo ruolo nel tour dedicato alla famosa bambola e le implicazioni di questo evento sulla comunit√† degli appassionati di fenomeni paranormali. la scomparsa di dan rivera durante il tour con annabelle. chi era dan rivera e il suo coinvolgimento nel mondo del paranormale. Dan Rivera, noto per aver lavorato come produttore e investigatore nel settore del paranormalismo, ha ricoperto ruoli di rilievo in numerosi programmi televisivi, tra cui 28 Days Haunted. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix perde una star della realtà in una casa infestata con un personaggio del Conjuring