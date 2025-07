Una stagione, tanto potrebbe essere durata la permanenza in bianconero di Nico Gonzalez. Arrivato dalla Fiorentina la scorsa estate per una cifra complessiva di 33 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, non ha mai inciso come dirigenza e tifosi si aspettavano. Ora, potrebbe già fare le valigie. In maglia bianconera ha collezionato 38 presenze, con 5 gol e 4 assist. Numeri inferiori alle aspettative dei due tecnici che si sono alternati in panchina: Thiago Motta e Igor Tudor. Proprio i l tecnico croato avrebbe manifestato alla società e al giocatore la volontà di non puntare più su di lui, preferendo altri profili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez verso l’Arabia: la cessione sblocca l’affare Sancho