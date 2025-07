Israele attacco con bombe su Damasco

16.00 Israele ha attaccato il Palazzo presidenziale di Damasco, noto come il "Palazzo del Popolo", utilizzato dal presidente siriano Ahmed al-Shara. Attacchi israeliani su tutta la capitale iraniana. Sono stati colpiti molti simboli del potere civile e militare a Damasco. L'esercito israeliano ha rinforzato le sue truppe al confine siriano. Intanto cresce l'allarme Ue. "Alla luce dell'escalation degli attacchi israeliani sul territorio iraniano esortiamo a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria", esorta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: damasco - israele - attacco - bombe

Israele bombarda il centro di Damasco - 7.00 L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa.

Israele, oltre 20 raid dell’Idf nei pressi di Damasco, colpita infrastruttura militare, Ong siriana: “I più violenti attacchi da inizio anno” – VIDEO - L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito nella notte un’ampia infrastruttura militare in Siria.

Siria, l’esercito di Israele colpisce Damasco: «Un messaggio al regime» – Il video - L’esercito di Israele colpisce Damasco. L’Idf ha fatto sapere su Telegram di aver colpito una zona con un raid vicino alla capitale della Siria.

VUOTO DI POTERE. L’IDEA DI UNO STATO PALESTINESE È MORTA, E NESSUNO VUOLE DIRLO L’Autorità nazionale palestinese non comanda più niente, Hamas è sotto attacco, e nella Striscia si spartiscono il potere clan locali e paesi come gli Emirati e l - facebook.com Vai su Facebook

Siria, Israele colpisce il Palazzo presidenziale in sostegno dei drusi in guerra con i sunniti - Netanyahu a drusi israeliani: Non oltrepassate il confine, rischiate la vita; La giornalista colta di sorpresa dalle bombe di Israele sul quartier generale militare a Damasco durante la diretta: il boato e la fuga; Siria, Israele attacca il quartiere generale dell'esercito siriano a Damasco.

La giornalista colta di sorpresa dalle bombe di Israele sul quartier generale militare a Damasco durante la diretta: il boato e la fuga - L'Idf (l’esercito israeliano, ndr) ha dichiarato di aver effettuato un attacco con i droni a Damasco colpendo l'ingresso del quartier generale militare siriano. Da msn.com

Israele attacca Damasco: “I raid più duri in Siria sono iniziati”. Colpita la sede dell’esercito - Netanyahu esorta i drusi israeliani a non attraversare il confine ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it