Lo scontro il caos e poi l' intesa | la Commissione Ue in affanno sul bilancio 2028-2034

Alla fine è stata raggiunta l'intesa. Il collegio dei commissari Ue ha adottato la proposta di Quadro finanziario pluriennale per i prossimi sette anni (2028-2034): lo ha confermato il commissario europeo al Bilancio, Piotr Serafin, in audizione in commissione Bilancio (Budg) del Parlamento Ue. Il testo vale 2 mila miliardi, la cifra si confronta con importo di meno di 1.200 mliardi nel periodo 2021-2027. Ma in precedenza è stata registrata grande tensione a Bruxelles. La proposta sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 è slittata diverse volte a causa dei vari nodi da sciogliere. Inizialmente prevista alle 12. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo scontro, il caos e poi l'intesa: la Commissione Ue in affanno sul bilancio 2028-2034

Fitto e la prospettiva del dialogo: "Ma l’intesa deve tutelare l’Europa". Il vicepresidente della Commissione al Forum in Masseria: i dazi sarebbero un problema anche per gli Usa: "Pnrr, nessuna deroga alla scadenza del 2026". Il nodo bilancio: le regioni conservino un ruolo importante - dall’inviato MANDURIA (Taranto) La “sua“ Maglie non è neanche troppo lontana, da queste parti Raffaele Fitto si sente “a casa“.

Italia invita a evitare lo scontro commerciale con gli stati uniti dopo l’annuncio di dazi del 30% di trump - La tensione tra Unione europea e Stati Uniti cresce dopo i dazi del 30% di Donald Trump; Palazzo Chigi e la Commissione europea spingono per un accordo equilibrato che eviti conflitti economici dannos ... Si legge su gaeta.it