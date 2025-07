Elezioni in Toscana | Giani prepara le carte E lancia un nuovo segnale alla Schlein

Eugenio Genio si porta avanti con il lavoro: mette in moto, attraverso una delibera della giunta regionale della Toscana, la macchina elettorale in vista del voto fissato per il 12 ottobre 2025. Ma probabilmente tanta solerzia √® anche dedicata al suo partito, il Pd, e alla segretaria nazionale, Elly Schlein. Perch√® ancora non hanno dato il via libera alla sua ricandidatura. Giani, giustamente, scalpita. E intanto prepara le carte L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it ¬© Firenzepost.it - Elezioni in Toscana: Giani prepara le ‚Äúcarte‚ÄĚ. E lancia un nuovo segnale alla Schlein

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera - Firenze, 16 luglio 2025 ‚Äď ¬† ‚ÄúOra facciamo squadra, niente fughe in avanti. E per qualsiasi cosa ci si telefona, il mio √® sempre aperto.

Elezioni regionali in Toscana: Forza Italia candida Deborah Bergamini, Chiara Tenerini ed Erika Mazzetti - Arrivano le candidature di Forza Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana. Marco Stella, coordinatore regionale e candidato governatore, afferma: "Oggi con grande orgoglio annuncio che le nostre tre parlamentari saranno candidate alle Regionali" in Toscana, "l'onorevole Deborah Bergamini che è anche il nostro candidato governatore sarà il capolista al collegio di Lucca, l'onorevole Chiara Tenerini sarà il nostro capolista nel collegio di Livorno, l'onorevole Erika Mazzetti sarà il nostro capolista nel collegio di Prato" L'articolo Elezioni regionali in Toscana: Forza Italia candida Deborah Bergamini, Chiara Tenerini ed Erika Mazzetti proviene da Firenze Post.

Elezioni regionali in Toscana: Rifondazione comunista ‚Äúcontro destra e centrosinistra‚ÄĚ. Becheri e Bernini nuovi segretari - Al congresso regionale di Rifondazione Comunista della regione Toscana, sono stati eletti co-segretari Tatiana Bertini e Leonardo Becheri.

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera - Ma l‚Äôufficialità arriverà solo dopo la soluzione dei nodi con i 5 Stelle al Sud ... Secondo lanazione.it

Elezioni in Toscana, Enrico Rossi: «Governatori mai decisi da Roma. Il cambio andava preparato mesi fa, con rispetto umano e istituzionale» - Un cambio in corsa sa di bocciatura, e se Giani viene bocciato dalla sua coalizione è un assist per le opposizioni. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it