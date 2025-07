Che sarà

? di Vincenzo Calafiore 16 Luglio 2025 in Udine “ perché tu possa immaginare di quanto sarebbe bello se, per quell’orizzonte che vedi e che ti aspetta, ce ne fosse un altro ancora. E qualcuno, un amico, una persona a te cara, qualcuno fosse li ad attenderti e prendendoti per mano ti farebbe trovare il tuo orizzonte. Immaginarlo, inventarlo e su quel filo di speranza posarti con la leggerezza di una parola: sono io. Se tu lo facessi questo, davvero, sarebbe meraviglioso. Sarebbe diversa e più bella, la vita, qualunque vita tua. E non conosceresti il dolore delle cose, ma tutto sarebbe davvero diverso, potresti sfiorare la felicità, o toccarla con mano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Che sarà

