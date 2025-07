una nuova e inquietante interpretazione di poison ivy nel universo assoluto di batman. Nel contesto dell’ultimo numero della serie Absolute Batman, pubblicato nel luglio 2025, viene presentata una versione radicalmente rivisitata di Poison Ivy. Questa reinterpretazione si distingue per un’origine estremamente disturbante e per un ruolo centrale in una trama che mette in discussione i confini tra vittima e creatrice. La narrazione si sviluppa all’interno di una Gotham distopica, dove le esperienze di tortura e mutazione hanno trasformato il personaggio in qualcosa di molto piĂą oscuro rispetto alle versioni precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Poison ivy si rinnova: il reboot audace dopo 60 anni