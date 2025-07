Benjamin Clementine a Ostia Antica Festival

Mercoledì 23 luglio a Ostia Antica Festivala arriva Benjamin Clementine.Clementine arriva al Teatro Romano di Ostia con il suo pianoforte, con il suo quarto e ultimo disco non ancora pubblicato, “Sir Introvert and the Featherweights”, con cui ha annunciato l’addio alla scena musicale.Capace di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ostia - clementine - benjamin - antica

BENJAMIN CLEMENTINE live Teatro Romano di Ostia Antica 23 luglio 2025 Intenso e inimitabile, il grande BENJAMIN CLEMENTINE è un artista unico con un... - facebook.com Vai su Facebook

Benjamin Clementine; Ostia Antica Festival: al via dal 21 giugno con Andrea Perroni e i Glass Beams, poi Benjamin Clementine. Il programma completo; Benjamin Clementine in Italia per l'ultimo tour: date a Ostia e Minervino Murge.

Ostia Antica Festival 2025: arte e musica nel cuore del parco archeologico - Concerti, teatro e grandi artisti italiani e internazionali fino al 30 settembre al Teatro Romano: arte e cultura in un luogo carico di storia ... Da rainews.it

Ostia antica, online il racconto degli affreschi - Lazio - ANSA.it - 600 metri quadri di affreschi, dell'evoluzione del gusto e dell'arte romana. Scrive ansa.it