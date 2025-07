Camionista in gravi condizioni svincoli chiusi e traffico in tilt per l’incidente a Cormano

Un uomo di 55 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni dopo che la betoniera di cui era alla guida si è rovesciata su un fianco allo svincolo di Cormano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12,30 sul raccordo che collega l’autostrada A4 Milano-Venezia al viale Rubicone di Milano, quindi la Milano-Meda e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

