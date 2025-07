Non mi interessa di vostra figlia ho pagato trecento dollari per quel posto È mio | passeggero trova una bimba sul suo sedile in aereo e dà in escandescenze

Una lite per un posto aereo, poi lo sfogo sui social: un passeggero di American Airlines ha raccontato la storia che lo ha visto protagonista. L’uomo, Osaac Summer, è stato immortalato in un video, postato su TikTok lo scorso sei luglio. “Non mi interessa di vostra figlia, di vostro figlio e di niente di tutto ciò. Ho pagato 300 dollari per questo posto “: le immagini mostravano il ragazzo che discute animatamente con una famiglia che aveva fatto sedere la figlia nel posto prenotato da Osaac Summer. “Restate lì al vostro posto”, ha aggiunto poi il ragazzo, intento a riporre la valigia nella cappelliera dell’aereo e a sedersi in un altro posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non mi interessa di vostra figlia, ho pagato trecento dollari per quel posto. È mio”: passeggero trova una bimba sul suo sedile in aereo e dà in escandescenze

Di Canio: «L’incertezza non è figlia di una campionato di alto livello, ma diverte; per il quarto posto dico loro» - Le parole di Paolo Di Canio, ex di Lazio e Juve e ora opinionista di Sky Sport, sulla corsa per il quarto posto che vale la Champions Paolo Di Canio ha parlato a La Stampa della corsa al quarto posto in Serie A che vede coinvolte Juve, Roma, Lazio e Bologna.

Choc a Pesaro, cane fugge dal cancello e aggredisce madre e figlia ferendole gravemente. Eliambulanza sul posto - PESARO - Madre e figlia aggredite e prese a morsi da un cane. La madre portata in eliambulanza a Torrette di Ancona.

“Quel posto è di mia figlia”: la lite sul treno tra una mamma e una passeggera accende le polemiche - Durante un viaggio in treno, una madre si è trovata a dover difendere il posto prenotato per la figlia, che le dormiva in grembo, da un'altra passeggera che invece pretendeva di occuparlo.

