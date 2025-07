Incidente sulla Tuscolana | automobilista investe una donna e scappa

Un automobilista ha investo una donna a Roma e si √® poi dato alla fuga. L'incidente stradale √® avvenuto luned√¨ scorso sulla via Tuscolana, nella zona del Quadraro. Fuggito il pirata della strada √® stato scovato nell'arco di poche ore dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.Investita da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

