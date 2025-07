Firenze ubriaco alla guida del risciò elettrico | patente ritirata

Firenze, 16 luglio 2025 – Controlli sulle navette turistiche a Firenze. Le pattuglie della polizia municipale dei reparti Fortezza e Zona Centrale hanno sottoposto a verifica 4 navette turistiche, elevando tre verbali per mancanza di documenti da parte del conducente, un verbale da 400 euro per contrattazione in strada del prezzo della corsa (può essere fatta solo on line o all'agenzia turistica) e hanno ritirato una patente per guida in stato di ebbrezza, visto che il conducente è stato trovato con tasso alcolemico di 1,20 glt alla guida. Una quarta navetta elettrica segnalata dai cittadini è risultata completamente abusiva ed è stata sequestrata con una maxi multa da 4mila euro per avere svolto l’attività senza Scia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

