Sinner vergogna dopo Wimbledon | è uno scandalo

Dopo Wimbledon, quanto accaduto è davvero discutibile: purtroppo è stato coinvolto Jannik Sinner in merito a questa vicenda. A Wimbledon, Jannik Sinner ha scritto la storia del tennis italiano. Per la prima volta, un tennista nostrano ha conquistato il torneo inglese, il che in oltre cento anni di storia del magico torneo del Grande Slam non era mai successo. E’ dunque avvenuto qualcosa di incredibile oltre che indimenticabile. Soprattutto considerando che tale traguardo è arrivato dopo tante difficoltà per l’altoatesino, legate alla pesante sconfitta incassata al Roland Garros contro Carlo Alcaraz. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner, vergogna dopo Wimbledon: è uno scandalo

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

"Jannik Sinner ha vinto Wimbledon, un'impresa storica, il primo italiano in quasi 150 anni di storia del tennis, io non ho visto neanche un game e ne parlo": il commento del condirettore di Libero Pietro Senaldi

Sinner dopo Wimbledon “annega” il caso doping e la delusione di Parigi nello champagne: “Abbiamo bevuto tanto” - Con la vittoria a Wimbledon Sinner dimentica il caso doping e la delusione per la sconfitta al Roland Garros, anche grazie al tanto champagne bevuto per festeggiare ... sport.virgilio.it scrive

Sinner a Wimbledon tra l'incognita erba e il rischio infortuni. Il ... - A Wimbledon Jannik Sinner dovrà vedersela non solo con gli avversari in campo, ma anche con una serie di fattori da non ... Si legge su ilmessaggero.it