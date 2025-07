Google Drive potenzierà la sua integrazione con Gemini grazie a questa utile novità

Google Drive si prepara a riassumere automaticamente i PDF anche su Android grazie alla potenza di Gemini.

Il FAB (pulsante “+”) di Google Drive attende una sensatissima riprogettazione - Il FAB (pulsante "+") dell'app Google Drive potrebbe presto essere riprogettato per proporre lo stile di quello presente nell'app Google Keep.

Dopo Google Keep e Orologio, primo assaggio di Material 3 Expressive per Google Drive - L'ultima versione dell'app Google Drive per Android nasconde i primi accenni della nuova filosofia di design Material 3 Expressive.

Google Drive migliora la scansione e l’integrazione con Gemini - Attraverso un post sul blog ufficiale, il team di Google Drive ha annunciato di avere introdotto due novità .

Google lancia una funzione innovativa: riassunti intelligenti per i PDF su Google Drive grazie a Gemini; La versione Web di Google Drive può contare su una nuova potenzialità grazie a Gemini; Gemini diventerà l'assistente predefinito su Android grazie a questa modifica.

Google lancia una funzione innovativa: riassunti intelligenti per i PDF su Google Drive grazie a Gemini - Al momento, la funzione è disponibile in oltre 20 lingue ed è accessibile esclusivamente agli utenti con Google Workspace Una novità entusiasmante arriva da Google: la sua intelligenza artificiale Gem ... Scrive msn.com

Gemini: l’AI analizza e riassume i file in Google Drive - L'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle diverse piattaforme che siamo abituati a utilizzare giornalmente sta diventando sempre più frequente. Segnala tecnoandroid.it