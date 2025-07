Caso Stefano Cucchi falso e depistaggio | condannati due carabinieri assolto un terzo

Ad essere finiti nel mirino della giustizia il maresciallo Giuseppe Perri e Prospero Fortunato condannati rispettivamente a 3 anni e sei mesi e 4 anni. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Caso Stefano Cucchi, falso e depistaggio: condannati due carabinieri, assolto un terzo

