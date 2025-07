Siria dalla Turchia a Nord a Israele a Sud la corsa a sbranare i resti del Paese

PerchĂ© si parla così poco, almeno in proporzione alla gravitĂ degli eventi, di quanto succede in Siria? Le ragioni sono molte. Intanto, c'è la massa di esperti, pseudo-esperti e puri e semplici fessi che per anni hanno raccontato che eliminando Bashar al-Assad la Siria sarebbe diventata una specie di Svizzera del Medio Oriente, con gli esponenti delle diverse comunitĂ pronti a scambiarsi baci e mazzi di fiori. Mentre ora si vede succedere proprio ciò che i "cattivoni" (tra i quali molti cristiani locali, abituati a convivere con certe tensioni) prevedevano allora: cioè che Assad, delinquente la sua parte, teneva comunque in equilibrio una societĂ frammentata lungo divisioni etnico-religiose profondissime e sempre pronte a esplodere.

Turchia e Israele terranno un secondo round di colloqui per prevenire scontri in Siria - Turchia e Israele terranno un secondo round di colloqui a Baku per prevenire scontri in Siria. Il primo round di colloqui si è tenuto sempre a Baku il 9 aprile ed è stato descritto da fonti turche come “discussioni tecniche” per stabilire un meccanismo di risoluzione dei conflitti.

Il Pkk si scioglie e rinuncia alle armi, lo storico annuncio del partito curdo. Cosa succede ora in Turchia e Siria - Il partito dei lavoratori del Kurdistan ( Pkk ) ha annunciato lo scioglimento dell’organizzazione e la fine della lotta armata.

La Turchia fornirà gas naturale alla Siria - Il ministro turco dell’Energia e delle risorse naturali Alparslan Bayraktar ha affermato che la Turchia fornirà gas naturale alla Siria nei prossimi tre mesi per contribuire a generare elettricità .

Il presidente turco, Erdogan: «Sia il genocidio a Gaza sia il conflitto tra Israele e Iran stanno purtroppo rapidamente raggiungendo un punto di non ritorno» - facebook.com Vai su Facebook

Israele-Turchia, verso lo scontro in Siria?; Israele, Turchia e America stringono Damasco; Siria, l’Ue punta alla riattivazione piena della delegazione a Damasco.

Israele-Siria: Esercito israeliano, colpita l'area del palazzo presidenziale siriano - Ue: 'Allarmati per le sorti della città, si attui l'accordo di tregua'.

Israele bombarda la Siria e intanto tratta con il regime di Ahmad Sharaa - L'aviazione israeliana, due giorni fa, ha preso di mira carri armati governativi siriani a Sijine e Smea, nei pressi di Sweida, la principale città drusa del sud della Siria