Tempo di lettura: 3 minuti Sessa Aurunca, cittadina storica del Casertano, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: da venerdì a domenica torna la “Festa popolare della tammorra”, giunta ormai all’ottava edizione. La manifestazione, diventata nel tempo un punto di riferimento per la musica tradizionale campana, è promossa dall’associazione “Etnia Popolare”, attiva da anni nella valorizzazione del patrimonio sonoro locale anche attraverso progetti scolastici e attività sociali. Per tre giorni, il centro storico della cittadina si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti, stand gastronomici e spettacoli itineranti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sessa Aurunca, attesa per la “Festa popolare della tammorra”