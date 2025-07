Grave incidente | muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice

Un drammatico incidente si è verificato poco fa all’uscita del tunnel di Arco Felice, in direzione Baia. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Polizia Municipale di Pozzuoli per . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: incidente - motociclista - uscita - tunnel

