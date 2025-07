Giudice decide il futuro di Céline Blue | cosa cambia per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Decisioni del tribunale sull’affido di Céline Blue. Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza riguardante l’affido della minore Céline Blue Basciano, figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La decisione ha confermato l’affido esclusivo alla madre, respingendo la richiesta di un affidamento super esclusivo avanzata dal padre. Contestualmente, è stato stabilito che il padre possa usufruire di tre pomeriggi settimanali per visite con la figlia. Dettagli sulla posizione del padre. Alessandro Basciano, coinvolto in un procedimento penale avviato nel novembre 2024, si trova attualmente all’estero per motivi lavorativi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

