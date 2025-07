Le ultimissime sul mercato bianconero: è in cittĂ per chiudere l’affare. NovitĂ importanti per la Vecchia Signora Jonathan David è il primo grande colpo di questa sessione di calciomercato della Juventus. L’estate del club bianconero, però, è appena iniziata. (LaPresse) – Calciomercato.it Le attenzioni sono puntate soprattutto in avanti dove possono cambiare davvero parecchie cose: tra entrate ed uscite, il popolo della Vecchia Signora si appresta a vivere delle settimane intense. Il prossimo colpo targato Comolli-Modesto può arrivare ancora una volta dall’estero: in attesa della fumata bianca per Conceicao, la Juve è intenzionata a chiudere anche Jadon Sancho. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, l’agente è appena arrivato a Torino: si chiude adesso