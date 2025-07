Calciomercato Juve il Milan brucia i bianconeri e prova a chiudere per quel giocatore | operazione da 15 milioni di euro A che punto siamo

Calciomercato Juve, il Milan brucia i bianconeri e prova a chiudere: gli aggiornamenti sulla trattativa. Il calciomercato del Milan si infiamma con l’imminente acquisto di Marc Pubill, giovane e promettente terzino destro classe 2003, attualmente in forza all’ AlmerĂ­a. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta accelerando le trattative per garantire ad Allegri il rinforzo tanto desiderato per la fascia destra. L’operazione, che si avvicina alla conclusione, ha un costo che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra che, considerando il talento del giocatore, è ritenuta adeguata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il Milan brucia i bianconeri e prova a chiudere per quel giocatore: operazione da 15 milioni di euro. A che punto siamo

In questa notizia si parla di: milan - calciomercato - juve - brucia

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

De Bruyne e Modric: sbarcano in Serie A due maestri del centrocampo Classe, tanti trofei vinti ed esperienza. Se la carta d’identità può essere un punto interrogativo, non c’è nessun dubbio che i due campioni di Napoli e Milan daranno molto al nostro calc - facebook.com Vai su Facebook

Bruges-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions League; Verona, Baroni: 'La sconfitta brucia, ma se giochiamo così possiamo farcela'; Juve-Milan, le pagelle dei rossoneri: spina staccata e gioco assente, Maignan unica sufficienza.

Calciomercato Juve, il Milan fa sul serio per il terzino accostato ai bianconeri: è un obiettivo concreto. Sgarbo di Allegri? Le ultimissime - Calciomercato Juve, il Milan fa sul serio per il terzino accostato ai bianconeri: le novità e un retroscena Il Milan sta facendo passi importanti per assicurarsi il terzino destro spagnolo Marc Pubill ... Scrive juventusnews24.com

Il punto sul calciomercato, Juve prova a stringere per Conceicao. Embolo nome nuovo per il Milan - I bianconeri sonon pronti a offrire 25 milioni per l'esterno, ma il Porto chiede i 30 della clausola che da domani dovrebbe salire a 45. Segnala msn.com