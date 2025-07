Cina | panda si rinfrescano nello zoo di Chongqing

Un panda gigante gusta un’anguria ghiacciata allo zoo di Chongqing, nella municipalita’ di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 16 luglio 2025. Con il perdurare delle alte temperature a Chongqing, lo zoo di Chongqing ha adottato diverse misure per aiutare gli animali a sconfiggere la calura estiva, tra cui l’offerta di bagni di ghiaccio, la fornitura di aria condizionata e l’offerta di cibo ghiacciato agli animali, il tutto per garantire la loro sicurezza e il loro comfort per tutta la stagione. Un panda gigante gusta un’anguria ghiacciata allo zoo di Chongqing, nella municipalita’ di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 16 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

