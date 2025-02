Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera terreno sui fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:51 La UAE Team Emirates-XRG traina il. Il vantaggio del duo di testa scende a 25 secondi.15:48 Scende a 46 secondi il vantaggio del tandem di testa sul.15:45 Lo sprint per il Coll de Rates è stato vinto dal ceco Matyas Kopecky davanti allo spagnolo Sinuhé Fernandez, terzo il francese Quentin Bezza.15:42 Ilaffronta la discesa dopo il Coll de Rates.15:40 Mancano quaranta chilometri al traguardo.15:37 Al momento sono in testa Sinuhé Fernandez e il ceco Matyas Kopecky con un vantaggio di 1:16 sul15:35 Cadute per il cileno Vicente Rojas della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè neldi testa15:35 Ilcontinua a rosicchiaresuiche ora vantano ancora 2:15 di vantaggio15:32 Si è ridotto ulteriormente il gap tra ie il