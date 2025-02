Oasport.it - LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:58 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di, incontro di secondo turno dell’ATP 250 di. Poco meno di 20all’ingresso in campo dei due protagonisti del.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi secondo turno dell’ATP 250 ditra Matteoe lo spagnolo Alejandro. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che si impose sul cemento di Montreal nel 2024. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra l’iberico Jaume Munar e l’americano Ben Shelton., ventiquattrenne sanremese, si presenta all’incontro da numero 39 ATP dopo aver superato all’esordio in due set lo statunitense Eubanks. Sconfitto all’esordio degli Australian Open dal connazionale Musetti in 4 set il ligure cerca il primo acuto stagionale sul cemento americano, dove ha spesso dimostrato di poter competere ad altissimilli.