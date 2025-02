.com - Calcio / Juniores Provinciale 2024/2025, risultati e marcatori della 14^ giornata

Nel girone A il Trecastelli perde contro il CSI Delfino Fano, ampia vittoria per l’Aesse Senigallia B. Nel B il Borghetto resta in testa, il Camerano vince lo scontro diretto contro il Candia Baraccola Aspio. Ko Aurora Jesi e Le Torri CastelplanioVALLESINA, 6 febbraio– Tra sabato 1° febbraio e oggi, giovedì 6 febbraio, si è giocata la 14^del campionato. Andiamo a scoprire quello che è accaduto sui vari campiVallesina e dintorni.Nel girone A il Trecastelli ha perso 3-2 contro il CSI Delfino Fano, perdendo la seconda posizione proprio a vantaggio dei fanesi. L’Aesse Senigallia B, che non fa classifica, ha vinto 4-0 contro ilRovere. Parlando del girone BProvincia di Ancona, la capolista Borghetto vince 2-4 in casa del San Biagio e mantiene 3 punti di vantaggio sul Camerano, che a sua volta ha vinto per 3-2 lo scontro diretto contro il Candia Baraccola Aspio (foto di copertina).