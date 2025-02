Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, ecco le schede di tutti i cantanti in gara (con le loro riflessioni sul Festival)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tanta psicanalisi, il rapporto genitori e figli, il dolore, il desiderio e spunta anche Federico Fellini. Sono solo alcuni dei temi affrontati nelle 29 canzoni inaldi, al via dall’11 febbraio. Non c’è un vincitore annunciato. Le belle canzoni non mancano e per diversi motivi e arrangiamenti. In pole position Noemi, The Kolors, Achille Lauro, Tony Effe, Olly, Giorgia, Gaia, Bresh e Francesca Michielin. In quota Premio della Critica: Simone Cristicchi, Brunori SAS e Lucio Corsi. Faranno una bella figura: Francsco Gabbani, Irama, Elodie, ComaCose e – a sorpresa – Shablo. Outsider Marcella Bella, in quota “Ricchi e Poveri pronti a sorprenderci”. Fedez in versione ultra dark farà discutere.L'articololediin(con lesul) proviene da Il Fatto Quotidiano.