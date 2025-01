Biccy.it - Myrta Merlino e lo strano dettaglio su Corona: cosa c’è dietro?

Leggi su Biccy.it

Da tre puntatea Pomeriggio 5 si sta occupando del caso di Fabrizio, Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini, ma con un’attenzione molto particolare. La nota conduttrice Mediaset con una precisione chirurgica evita anche solo di nominare uno dei protagonisti di questa nuova saga. La giornalista riferendosi a Falsissimo parla di “un certo podcast” e quando tira in ballodice “un signore” o “un amico di Fedez”.Ecco comevede: la ricostruzione sui caso di Fedez e di “quel signore”.Puntata del 30 gennaio: “Tra Fedez e la Ferragni è successo di tutto. Lei ha vuotato il sacco, perché in un certo podcast si sono dette cose tremende sul suo ex marito, su un amante che viene da lontano, lei ha detto ‘adesso parlo io’. Noi abbiamo mandato il nostro inviato che ha incontrato la mamma di Fedez e il cane di Fedez! A quanto pare i Ferragnez ci raccontavano tutto fuorché la verità.