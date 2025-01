Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-01-2025 ore 07:30

Luceverdetrovati dalla redazione per un veicolo che ha preso fuoco si rallenta sulla A1-napoli tra il bivio per la 24 e la diramazioneSud verso Napoli prime code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Casilina all'appia Intanto ilanche sul tratto Urbano della A24 con rallentamenti e code da Tor Cervara all'uscita per la tangenziale est sulla tangenziale est code tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in aumento la circolazione anche lungo le consolari ingresso aI maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la Salaria code rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbeintenso Anche su via Cristoforo Colombo con rallentamenti e code tra via Pindaro e via di Malafede in direzione dicome sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito