Terzotemponapoli.com - Stella: “Roma, sfida decisiva contro un Napoli in forma”

Durante la trasmissione “Bordocampo – I Tempo” su Radio Capri, la giornalista Martinaha analizzato il momento attuale dellae le aspettative per la difficileil. Con un occhio al campionato e uno all’Europa League,ha tracciato un quadro completo della situazione giallorossa.Una Partita Crucialeilha definito la partitailcome “tosta”, evidenziando la grandedella squadra partenopea. “Ci aspetta una gara molto importante”, ha sottolineato, facendo riferimento anche all’impegno europeo della, che ha dominato l’attenzione dei tifosi fino ai recenti sorteggi. L’accoppiamento con una squadra di alto livello in Europa League non ha fatto diminuire la concentrazione per ladi campionato. Anzi, Ranieri, che ha sorpreso con numerosi cambi nell’ultimo in, ha dato segnali chiari di voler continuare a lottare in Serie A, nonostante le difficoltà.