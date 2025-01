Sport.quotidiano.net - Roma-Eintracht Francoforte 2-0: un gol per tempo e giallorossi ai playoff

30 gennaio 2025 - Serviva vincere per evitare di fare calcoli e rientrare tra le prime ventiquattro e così ha fatto la squadra di Ranieri. Un gol pere lasupera per 2-0 l', evitando così l'eliminazione dall'Europa League. Angeliño la sblocca nel primo, Shomurodov la chiude nella ripresa e ora si attendono i sorteggi di domani per sapere chi i capitolini affronteranno nello spareggio per entrare negli ottavi di finale. PrimoPer questa ultima giornata della fase a campionato di Europa League, Claudio Ranieri opta per la sua formazione tipo, per evitare così un'eliminazione anticipata. Davanti a Svilar allora torna titolare Hummels, con Mancini a destra e N'Dicka a sinistra. Saelemaekers corre sulla fascia destra, Angeliño su quella opposta, con Koné e Paredes in mezzo.