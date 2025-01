Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Tesi e Giua in concerto al Folk Club

A chiudere gli appuntamenti di gennaio del Forlimpopolisono due nomi d’eccezione,, che per la prima volta si esibiranno sul palco dello storico teatro Verdi questa sera alle 21., cosa presenterete questa sera? "Il nostro nuovo album: ’Retablos, bottoni, corde, canzoni e finestre’". Si tratta del primo lavoro che realizzare interamente insieme? "Ci conosciamo e siamo amici da oltre vent’anni, abbiamo collaborato spesso ai reciproci dischi e con canzoni a quattro mani. Adesso finalmente presentiamo il nostroin duo, dove fondiamo i nostri percorsi artistici, differenti ma anche molto affini: quello della musica popolare e strumentale per me, e la canzone d’autore di". Da dove deriva il titolo? "È ispirato ad una delle maggiori espressioni dell’arte peruviana, i Retablos, piccole scatole di legno portatili che anticamente contenevano figure di santi e che oggi riproducono anche scene della vita quotidiana.