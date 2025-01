Oasport.it - Pattinaggio artistico: è morto Dick Button, leggenda statunitense. Aveva 95 anni

Leggi su Oasport.it

Ci sono avvenimenti difficili da spiegare. Nello stesso giorno del disastro aereo avvenuto sopra l’aeroporto di Washington DC che ha provocato la morte di 64 passeggeri, tra cui molti pattinatori alcuni dei quali stanziati allo Skating Club di Boston, è venuto a mancare un vero mito dele mondiale da sempre legato al centro di allenamento del Massachssetts:. La notizia è stata confermata dal figlio delladel ghiaccio, Edward, il quale non ha fornito ulteriori dettagli circa la causa del decesso, arrivato comunque in una situazione di salute molto instabile all’età di 95è stato un luminare della disciplina. Fu infatti il primo a completare un doppio axel in una competizione nel lontano 1948, così come il triplo loop nel 1952.