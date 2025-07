Tragedia a Cesiomaggiore Belluno si arrampica su un costone per fare una foto ma la roccia cede | morta 15enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, a Busche, frazione di Cesiomaggiore (Belluno) dove una ragazza di 15 anni, Gaia de Gol – come riporta La Stampa – originaria di Lentiai e studentessa all’istituto agrario di Feltre, ha perso la vita e un’amica coetanea è rimasta ferita in seguito al cedimento di un costone di roccia. Stando alle prime ricostruzioni, le due – insieme a una terza giovane rimasta illesa – si erano arrampicate su un pendio lungo il greto del fiume Piave per scattare una foto, quando la parete rocciosa ha improvvisamente ceduto. La caduta. Stando a quanto riportano i giornali locali, la 15enne – caduta al suolo – sarebbe rimasta schiacciata da un grosso masso precipitato, morendo sul colpo. 🔗 Leggi su Open.online

