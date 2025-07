Fine vita ok dei costituzionalisti al disegno di legge del governo Zanettin | Risultato importante

Il testo della maggioranza sul fine vita trova il sostegno di diversi costituzionalisti audìti oggi in Commissione. Un risultato importante che dĂ forza al centrodestra che si avvia ad approvare una legge attesa da tanto tempo e auspicata anche dalla Corte Costituzionale. Zanettin: “Risultato eccellente sul fine vita”. «Come relatore sono soddisfatto che il testo base abbia retto oggi al giudizio di costituzionalisti dato dai costituzionalisti audìti in Commissione Affari costituzionali». Lo ha detto parlando con i cronisti in Senato Pierantonio Zanettin, relatore per la commissione Giustizia al disegno di legge sul fine vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fine vita, ok dei costituzionalisti al disegno di legge del governo. Zanettin: “Risultato importante”

In questa notizia si parla di: fine - risultato - vita - costituzionalisti

