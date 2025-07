Juventus stagione 2025-26 | i giovani talenti al ritiro con Tudor

La Juventus si prepara alla stagione 2025-26 con un ritiro estivo in Germania, guidato da Igor Tudor, confermato fino al 2027. Il tecnico croato punta sui giovani per rinforzare la rosa, reduce dal quarto posto in Serie A. Nove Under 23 accompagnano la prima squadra: i portieri Giovanni Daffara e

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - Le voci circolate nella giornata di oggi sono state confermate dai piani alti bianconeri, si attende la fine del campionato.

Pecchia ha un dolce ricordo della Juventus Next Gen: «Quella stagione fu indelebile. Vincemmo con una squadra giovane e quella Coppa Italia…» - di Redazione JuventusNews24 Pecchia, ex allenatore della Juventus Next Gen, ha ricordato la Coppa Italia Serie C vinta con la Seconda squadra bianconera.

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

«Jonathan Clauss è più di un'idea». La Juventus si sta muovendo concretamente per rinforzare la fascia destra, e tra i nomi valutati c'è proprio il trentaduenne francese, che ha lavorato con Tudor ai tempi del Marsiglia, vivendo una stagione da protagonista

Juventus, c'è una tegola per Tudor: ancora due mesi di stop - Se Tudor ritroverà Bremer per il ritiro, tempi più lunghi invece per un altro giocatore bianconero fermo ai box per infortunio

TRA IL RADUNO E IL RITIRO - Alcuni hanno già rinforzato i ranghi per il Mondiale per club: da Garofani in porta al bomber Mancini, i giovani bianconeri vicini alla prima squadra