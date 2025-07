Scatta l’allerta ondata di caldo in arrivo in queste città

Dopo un breve intervallo di respiro, l'Italia si prepara a fronteggiare una nuova fase di rialzo delle temperature, con il ripristino dei temuti "bollini arancioni" in alcune delle sue città più suggestive. La tregua concessa da un periodo di clima più mite, che aveva offerto un gradito sollievo, sta per giungere al termine, lasciando spazio a un graduale ma inesorabile aumento del calore. Questo fenomeno, non inusuale per il periodo estivo ma sempre degno di attenzione, pone l'accento sulla necessità di adottare misure preventive e di prestare particolare cura ai soggetti più vulnerabili della popolazione.

