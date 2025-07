Valditara | Il boicottaggio dell' orale? Non lo condivido nasconde paura

"Il rispetto delle regole è fondamentale, perchĂ© se ognuno potesse evitare le prove che non gli piacciono, se chiunque potesse dire di no a ciò che non gradisce, è evidente che la societĂ finirebbe nel caos". Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervistato da Esperia, torna sulla sua scelta di bocciare quegli studenti che si rifiuteranno di fare l'orale all'esame di maturitĂ . Secondo il ministro si tratta di una questione di rispetto non solo verso le regole, ma "verso i docenti e verso quei compagni che negli ultimi mesi hanno vissuto ansia, stress, speranze, che hanno passato notti insonni per studiare e prepararsi all’ esame di maturitĂ ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valditara: "Il boicottaggio dell'orale? Non lo condivido, nasconde paura"

