Garlasco il medico della famiglia Cappa rompe il silenzio | Cosa mi ricordo di quel giorno

Emergono nuove dichiarazioni nel caso del delitto di Garlasco. A parlare è Davide Ghigna, il medico che, nel luglio 2007, sostituiva il dottore della famiglia Cappa e che tre giorni fa è stato identificato come la persona con cui Stefania Cappa – cugina di Chiara Poggi, mai formalmente indagata – parlò telefonicamente in un’intercettazione finita ora al centro dell’attenzione. Leggi anche: Garlasco, per trovare Ignoto 3 saranno analizzati 30 profili In un’intervista concessa a Francesca Bugamelli di Bugalalla Crime, Ghigna ha confermato di essere stato contattato dai carabinieri dopo l’omicidio, e ha ricostruito quei giorni con chiarezza, spiegando anche di non essersi lasciato influenzare da eventuali tentativi di condizionamento da parte di Stefania Cappa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

