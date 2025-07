Un altro aereo viene verso di noi Terrore in cielo sul volo diretto in Italia | tutto in pochi istanti

Due aerei cinesi si sono ritrovati a distanza di soli 90-120 metri l’uno dall’altro, a una quota di crociera in cui sarebbe bastato un istante per trasformare la manovra in una tragedia aerea. Un rischio di collisione che ha fatto scattare immediatamente tutti gli allarmi di sicurezza a bordo, e che ora è oggetto di un’indagine formale. Secondo i protocolli internazionali, due aeromobili devono mantenere una separazione minima di circa 300 metri in verticale durante il volo a quote elevate. In questo caso, una manovra imprevista di uno dei velivoli ha ridotto drasticamente la distanza, innescando il sistema anticollisione di bordo su entrambi gli aerei e costringendo i piloti a una rapida azione di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un altro aereo viene verso di noi”. Terrore in cielo, sul volo diretto in Italia: tutto in pochi istanti

