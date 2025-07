Mare il motore blu della competitività che vale 216 miliardi Musumeci | al centro dell’agenda di governo

L’economia del Mare si conferma un motore strategico per la crescita dell’Italia. Un giacimento d’oro mai sfruttato nei decenni trascorsi. Oggi è Confindustria ad accendere i riflettori sul dossier con il quarto summit nazionale “Economia del mare Blue forum” a Roma. La giornata, che si è aperta con un videomessaggio della premier Meloni, è stata l’occasione per presentare il documento strategico di Confindustria “ Economia del Mare. Azioni strategiche per la competitività del Paese”. Tanti gli ospiti e i relatori. Tra questi: Nello Musumeci, Emanuele Orsini, Mario Zanetti, Paola Frassinetti, Fabio Rampelli, Edoardo Rixi, Roberta Angelilli, Enrico Credendino, Stefano Laporta, e Simona Petrucci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mare, il motore blu della competitività che vale 216 miliardi. Musumeci: al centro dell’agenda di governo

In questa notizia si parla di: mare - motore - competitività - vale

“Guasto al motore”. Incendio in mare, fiamme alte: vigili del fuoco sul posto - Il mare, spesso simbolo di calma e libertà, può in un attimo trasformarsi in teatro di emergenze impreviste.

Francavilla al Mare piange Pietrantonio Viva, motore dell'associazione Orizzonte - Francavilla al Mare piange Pietrantonio Viva, motore dell'associazione Orizzonte che da oltre trent'anni si occupa della tutela dei ragazzi con disabilità.

Migranti derubati di soldi e motore in alto mare: la cassazione boccia il ricorso dei pm e conferma 6 condanne - La cassazione boccia il ricorso della Procura di Agrigento e rende definitiva la condanna per sei tunisini, arrestati nell'agosto del 2023, con le accuse di avere messo a segno alcuni atti di pirateria in acque internazionali.

Concluso ad Unioncamere il Summit Nazionale sull’Economia del Mare. Vai su Facebook

Confindustria: l’economia del mare è il motore del PIL; Confindustria presenta il piano strategico per l’Economia del Mare; FS, in crescita il business internazionale, passeggeri e merci.